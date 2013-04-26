У "Газпромі" чекають від України реакції на критику реверсних поставок

Москва. У "Газпромі" стурбовані відсутністю реакції України на критику реверсних поставок, сказав журналістам у Москві офіційний представник російського газового монополіста Сергій Купріянов.

«Ініціатори всіляких непрозорих, так званих реверсних схем з нашим транзитним газом, що йде через Україну, ніяк не відреагували. Мабуть, сказати нічого.» - зазначив С.Купріянов.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня С.Купріянов заявив журналістам, що «фізичний реверс з Європи до України просто неможливий — немає окремого газопроводу». Тому можна вести мову «лише про якісь «паперові» непрозорі операції, із законністю яких треба розбиратися — якщо для віртуального «реверсу» використовується наш транзитний газ — це пряме порушення, за яке доведеться відповісти».

С.Купріянов наголосив, що «такі речі перевіряються і є доказовими».

До того ж він висловив упевненість, що «серйозні європейські компанії не братимуть участі в сумнівних газових операціях з Україною, в яких використовується газпромівський газ, який «Нафтогазу» не належить».

Нагадаємо, 28 березня під час офіційного візиту до Угорщини прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна почала реверсні поствки газу з Європи через територію Угорщини.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер обвинуватив Україну у використанні "шахрайської схеми" для купівлі газу з Європи, зазначивши, що паливо, яке купується у європейських компаній, - російське.

3 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що вважає безпричинним неспокій «Газпрому», глава якого назвав поставки газу за реверсною схемою з Європи до України «шахрайством».

До того ж Е.Ставицький зазначив, що до України немає жодних претензій щодо транзиту газу.

Водночас, відповідаючи на уточнююче запитання, він наголосив, що не коментує заяви про «різного роду інсинуації про законність» газового реверсу.

Раніше Україна заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд кубометрів газу і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

Довідка УНІАН. Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року, але реально куплені з того часу обсяги, які поставляються через Польщу, порівняно з потребами країни залишаються невеликими - близько 100 млн кубометрів у листопаді-січні.

Торік Україна спожила майже 49 млрд кубометрів газу, 33 млрд з яких купила у Росії, від якої добивається зниження ціни палива, вважаючи її завищеною.