«ДТЕК Донецькобленерго» виплатить 49,8 млн грн дивідендів за 2012 рік

Енергопостачальна компанія «ДТЕК Донецькобленерго» виплатить акціонерам 49,8 млн грн дивідендів за 2012 рік, йдеться в повідомленні компанії.

«49,793 млн грн (з розрахунку 0,76 грн на одну акцію) спрямовано на виплату дивідендів, 8,2 млн грн - до резервного капіталу. Інша частина прибутку залишена нерозподіленим для виконання статутних цілей», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у 2012 році компанія інвестувала 135 млн грн на технічний розвиток, модернізацію, будівництво електричних мереж та закупівлю обладнання.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку січня 2013 року найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, після покупки на вторинному ринку 2,37% акцій енергопостачальної компанії «ДТЕК Донецькобленерго» сконцентрував 70,52% акцій цього підприємства.

«ДТЕК Донецькобленерго» у 2012 році отримало чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 81,315 млн грн.

«ДТЕК Донецькобленерго» - одна з найбільших енергетичних компаній України, яка на початку 2012 року ввійшла до складу холдингу ДТЕК після покупки на приватизаційному конкурсі пакету її акцій у розмірі 40%. Енергохолдинг заплатив за цей пакет 467,6 млн грн.

«ДТЕК Донецькобленерго» обслуговує найпротяжніші в Україні електричні мережі: понад 70 тис. км повітряних і кабельних ліній електропередачі. Споживачами «ДТЕК Донецькобленерго» є близько 40 тис. юридичних і близько 2 млн фізичних осіб.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, м. Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.