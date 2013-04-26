Янукович: до 2015 року збитки України від аварії на ЧАЕС сягнуть 180 млрд дол.

Чорнобиль. До 2015 року збитки України від аварії на Чорнобильській АЕС сягнуть 180 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович сьогодні під час робочої поїздки на ЧАЕС.

“Ще одна важлива і болісна проблема України - це зона відчуження. Загалом внаслідок Чорнобильської катастрофи радіацією в Україні було забруднено 2 тис. 218 селищ і міст. У зв’язку з цим постає питання стратегії розвитку постраждалих земель. За оцінками експертів, сумарні економічні збитки від Чорнобильської катастрофи до 2015 року сягнуть для України майже 180 млрд дол.”, - сказав В.Янукович.

Він наголосив, що ця сума співвідноситься з річним ВВП України.

Також глава держави наголосив, що науковці та економісти повинні визначити реальну стратегію мінімізації цих збитків. В.Янукович наголосив, що певні позитивні напрацювання в цьому напрямку вже є.