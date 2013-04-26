Уряд планує завершити реформування «Нафтогазу» до кінця 2014 року

Уряд України планує завершити реформування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до кінця 2014 року, йдеться в проспекті емісії суверенних євробондів, підготовленому Міністерством фінансів України.

«До кінця 2014 року Україна повинна завершити реструктуризацію «Нафтогазу», впровадити нову модель використання газорозподільних мереж природного газу і приступити до реалізації програми модернізації нафтової і газової транзитних систем», - йдеться в документі.

Також у документі зазначається, що відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 24 березня 2011 року, була сформована робоча група з реструктуризації «Нафтогазу» і в цей час вона займається підготовкою конкурсу із залучення консультантів з реструктуризації «Нафтогазу», а також підготовкою до лістингу на зарубіжних фондових біржах.

Згідно з документом, до кінця 2014 року також планується запровадити європейські стандарти якості для нафтопродуктів і зробити модернізацію виробничих потужностей нафтопереробних заводів.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України очікує до кінця квітня 2013 року отримати попередні пропозиції щодо реформування НАК «Нафтогаз України».

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заплатила компанії Ernst & Young 9,995 млн грн за розробку програми реформування компанії.

Цю програму Ernst & Young повинен розробити протягом 2013 року.

Метою і завданнями роботи є надання пропозицій щодо найбільш оптимальних варіантів реструктуризації «Нафтогазу України» за основними напрямками діяльності компанії та її дочірніх підприємств (видобуток, транспортування і реалізація газу та нафти) у рамках виконання програми реформування газового сектору, а також розробка проектів правових актів, необхідних для правового врегулювання вимог Директиви 2003/55/ЄС за кожним з напрямів.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.