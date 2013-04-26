«Нафтогаз» залишив за собою пріоритетне право купівлі газу на відкритому ринку

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в умовах лібералізації газового ринку України залишила за собою пріоритетне право його купівлі на відкритому ринку.

Про це у своєму блозі на «Економічній правді» повідомив голова правління компанії Євген Бакулін.

«Вже сьогодні можливостями відкритого ринку поставок газу може скористатися будь-який охочий, будь-яка компанія. Однак, враховуючи особливості соціальної функції «Нафтогазу України», пріоритетне право скористатися новими умовами роботи ринку залишиться за нами», - повідомив він.

Голова правління також зазначив, що «Нафтогаз» був і залишається державною компанією, яка несе зобов'язання перед урядом.

«Зокрема, поставляти газ населенню і ПЕК за прийнятними цінами, щоб люди могли собі дозволити готувати їжу на газу, а взимку - жити і працювати в теплих приміщеннях», - підкреслив Є.Бакулін.

Водночас він переконаний, що зниження вартості дозволить газові повернути собі позиції в електроенергетиці, де останніми роками домінували інші види палива.

«Поза всяким сумнівом, це допоможе поліпшити екологічну ситуацію в регіонах розташування ТЕС», - зазначив голова правління «Нафтогазу».

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року Кабінет Міністрів України припинив дію постанови №163 від 5 березня 2008 року, якою забезпечувалася монополія НАК «Нафтогаз України» на реалізацію імпортного газу.

З квітня 2011 року компанія Ostchem Holding (Кіпр), що входить до підконтрольної бізнесменові Дмитру Фірташу групи Ostchem Group, розпочала самостійний імпорт до України спочатку середньоазіатського, а з 2012 року - російського газу.

На сьогодні Ostchem забезпечує газом практично всіх великих виробників міндобрив в Україні.

Також можливістю самостійної закупівлі газу на європейському ринку за нерегульованим тарифом для ввезення в Україну скористалася Східно-Європейська паливно-енергетична компанія (СЄПЕК).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.