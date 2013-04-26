МАГАТЕ готове долучитися до проектів з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Юкія Амано під час зустрічі з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою в штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні, запевнив українську сторону в готовності МАГАТЕ долучитися до проектів з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, зустріч стала продовженням діалогу на найвищому рівні, започаткованого на Київському саміті 2011 року з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії.

У річницю Чорнобильської трагедії Ю.Амано запевнив українську сторону про готовність Агентства продовжувати й надалі активно долучатися до реалізації національних та міжнародних проектів щодо надання допомоги в знятті з експлуатації ЧАЕС, безпечному поводженні з радіоактивними відходами на майданчику станції та повернення територій, які знаходяться під впливом аварії на Чорнобильській АЕС, до нормальних радіологічних умов. Гендиректор МАГАТЕ позитивно оцінив діяльність Уряду України щодо початку будівництва нового безпечного конфайнменту на ЧАЕС.

Міністр закордонних справ України поінформував главу МАГАТЕ про сучасні пріоритети України в ядерній енергетиці, зокрема удосконалення безпеки вітчизняних АЕС та дослідницьких реакторів, розвиток регуляторної інфраструктури у галузях ядерної захищеності та ядерної безпеки, поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними джерелами, роботу з подолання негативних наслідків Чорнобильської катастрофи.

Під час зустрічі Л.Кожара наголосив, що ядерна енергетика залишається на сьогодні важливою та життєздатною альтернативою для України у якості стабільного та чистого джерела енергії.

«Україна дотримується найвищих міжнародних стандартів у галузі ядерної безпеки», - підкреслив міністр, - «і ми успішно пройшли, разом з країнами ЄС, «стрес-тести» на наших атомних станціях».

Україна повністю виконала свої зобов’язання щодо вивезення зі своєї території високозбагачених ядерних матеріалів, зробивши черговий практичний внесок у забезпечення глобальної ядерної безпеки, відзначив Л.Кожара.

Під час зустрічі сторони також обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва, проблематики дотримання Україною гарантій Агентства та реалізацію проектів технічного співробітництва МАГАТЕ на чорнобильському напрямку.