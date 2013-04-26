«Одесаобленерго» змінила форму власності

Акціонери енергопостачальної компанії «Одесаобленерго» на загальних зборах 25 квітня ухвалили рішення про зміну складу наглядової ради.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в компанії.

Зі складу наглядової ради виведено членів наглядової ради Олену Ракову та Анатолія Зоммера. До складу наглядової ради введено Андрія Сачивка (представник Фонду держмайна України) і безпосередньо Фонд держмайна.

До наглядової ради компанії також входять: Михайло Спектор (голова ради), Ольга Глазова, Ігор Судак, юридичні особи - VS Energy International N.V. (Нідерланди) і "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (Київ).

Таким чином, кількісний склад ради залишився незмінним.

Під час зборів також прийнято статут компанії в новій редакції, затверджено звіт ревізійної комісії за 2012 рік, визначено основні напрямки діяльності компанії на 2013 рік тощо.

Також 25 квітня під час зборів компанія змінила форму власності з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.

Довідка УНІАН. 25,01% акцій ВАТ «Одесаобленерго» управляє Фонд Державного Майна України. ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (Київ) володіє 47,96% акцій компанії. Ще 10,42% акцій «Одесаобленерго» належать Foster Group Management Inc. (Багамські острови).