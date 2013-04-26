Польська Kulczyk Oil після купівлі канадської компанії змінить назву на Serinus Energy

Варшава. Польська компанія Kulczyk Oil Ventures, яка працює в Україні через належну їй компанію "Куб-Газ", після купівлі канадського добувача вуглеводнів Winstar Resources змінить назву на Serinus Energy.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, зміна назви станеться у червні цього року.

Об'єднана компанія володітиме 13 концесіями на видобуток вуглеводнів в Україні, Сирії, Брунеї, Тунісі та Румунії.

"Ефектом операції вартістю 112 млн канадських доларів буде різке зростання вартості компанії: понад 50-відсоткове збільшення виробництва, триразове збільшення резервів", - додали в компанії.

Капіталізація нової компанії, акції якої будуть котируватися на фондовій біржі у Варшаві і Торонто, за оцінками менеджменту, становитиме більше 300 млн дол.

"Це черговий знаковий крок у нашому розвитку. У 2010 році ми придбали слабіючий "Куб-Газ" і зробили з нього справжню перлину, яка генерує позитивні грошові потоки, систематично збільшує виробництво і резерви, - зазначив голова правління компанії Тімоті Елліот. - Ця угода відкриває нам шлях для повторення українського сценарію KOV".

Як повідомляв УНІАН, "Куб-Газ" з часу, коли 70% її акцій у червні 2010 року купив KOV, збільшив видобуток в 4 рази, зокрема торік - в 1,5 разу, до 644,4 тис. кубометрів газу на добу.

Довідка УНІАН. Створена в 2008 році і публічна з 2010 року Kulczyk Oil Ventures придбала частку "Куб-газу" у компанії Gastek LLC (США), яка зберегла 30% пакет, за 45 млн дол.

Основними активами «Куб-Газу» є п'ять газоконденсатних ділянок, зосереджених у Дніпровсько-Донецькому басейні: Ольгівське, Макіївське, Північне Макіївське, Крутогорівське та Вергунське родовища.

KOV, яка на кінець минулого року оцінювала всі свої активи у майже 190 млн дол. (75% яких становили активи в Україні), на Варшавській біржі на закритті 25 квітня коштувала близько 205 млн дол.