«Одесаобленерго» збільшить статутний капітал в 2,9 разу

Акціонери енергопостачальної компанії «Одесаобленерго» на загальних зборах 25 квітня ухвалили рішення збільшити статутний капітал в 2,9 разу - до 152,123 млн 890 грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в компанії.

Статутний капітал поділено на 608,496 млн простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю 25 коп. кожна.

Під час зборів затверджено суму річних дивідендів за простими іменними акціями у розмірі 7,025 млн грн. Прибуток на дивіденди становив 0,03369 грн на 1 просту іменну акцію.

Довідка УНІАН. 25,01% акцій ВАТ «Одесаобленерго» управляє Фонд Державного Майна України. ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (Київ) володіє 47,96% акцій компанії. Ще 10,42% акцій «Одесаобленерго» належать Foster Group Management Inc. (Багамські острови).