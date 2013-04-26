«Газпром» безпідставно звинувачує Україну в «непрозорому реверсі» газу - російський експерт

Москва. Звинувачення російського газового монополіста компанії «Газпром» на адресу України щодо організації «непрозорого реверсу» газу з Європи безпідставні.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Російській Федерації повідомив партнер і аналітик консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін.

«Останні висловлювання представників «Газпрому» зовсім безпідставні. Я думаю, що українські компанії, у тому числі «Нафтогаз України», мають законне право купувати що завгодно і у кого завгодно, «Газпром» не має можливості їм заборонити», - сказав М.Крутіхін.

Він вважає, що в реверсних поставках немає ніяких порушень.

«Україна повинна транзитно комусь передати газ і може частину цього транзитного газу купити у кінцевого покупця. Так само як це робить Польща - газ, що йде по трубі в Німеччину, поляки купують у німців і просто платять німцям, оскільки споживають його самі. Точно така ж схема», - зазначив експерт.

М.Крутіхін не вважає, що у німецької RWE будуть проблеми через участь у реверсних поставках, про що раніше заявляли в «Газпромі».

«В даному випадку це відносини між господарюючими суб'єктами, і ніяка третя сторона в принципі не може перешкодити операціям з іншими компаніями. Навіть за логікою це неможливо», - підкреслив експерт.

На його думку, невдоволення з боку «Газпрому» щодо реверсних поставок викликане бажанням посилити тиск на Україну.

«Я думаю, що це частина тиску на Україну. І потім - це сигнал для російських планів, що становище абсолютно відчайдушне. Адже абсолютно очевидно, що якщо «Газпром» будуватиме «Південний потік», щоб обійти Україну з півдня, то він не буде командувати цією трубою - відповідно до Третього енергопакету, по цій трубі може піти газ яких завгодно користувачів, «Газпром» будує цей газопровід невідомо для кого», - сказав М.Крутіхін.

Другий відчайдушний крок, за його словами, - спроба «Газпрому» розширити експорт газу в обхід України через «північ», але там ніякої надії на розширення немає.

«Газпрому» рано чи пізно доведеться сідати за стіл переговорів з Україною, а це надзвичайно принизливо, образливо і небажано для «Газпрому», тому вони й поводяться неадекватно, йдучи на подібні пропагандистські кроки», - вважає М.Крутіхін.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов заявив журналістам, що «фізичний реверс із Європи на Україну просто неможливий - немає окремого газопроводу». Тому можна вести мову «тільки про якісь «паперові» непрозорі операції, із законністю яких треба розбиратися - якщо для віртуального реверсу використовується наш транзитний газ - це пряме порушення, за яке доведеться відповісти».

Водночас він висловив упевненість, що «серйозні європейські компанії не будуть брати участь в сумнівних газових угодах з Україною, в яких використовується газпромівський газ, який «Нафтогазу» не належить».

26 квітня, С.Купріянов заявив, що в «Газпромі» стурбовані відсутністю реакції України на критику реверсних поставок.

Нагадаємо, 28 березня під час офіційного візиту до Угорщини прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

Голова "Газпрому" Олексій Міллер звинуватив Україну у використанні "шахрайської схеми" для покупок газу з Європи, зазначивши, що паливо, яке купується у європейських компаній, - російське.

3 квітня міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що вважає безпідставним занепокоєння «Газпрому», голова якого назвав постачання газу за реверсною схемою з Європи в Україну «шахрайством».

Раніше Україна заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд кубометрів газу і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

Довідка УНІАН. Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року, але реально закуплені з цього часу обсяги, які поставляються через Польщу, порівняно з потребами країни залишаються невеликими - близько 100 млн кубометрів у листопаді-січні.

Торік Україна спожила майже 49 млрд кубометрів газу, 33 млрд з яких купила у Росії, від якої домагається зниження ціни палива, вважаючи її завищеною.