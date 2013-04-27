Прокуратура взяла під контроль розслідування загибелі гірника на шахті «Холодна балка»

Прокуратурою Гірницького району міста Макіївки Донецької області взято на контроль хід розслідування загибелі гірника на шахті «Холодна балка».

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратура Макіївки, 25 квітня під час виконання ремонтних робіт у шахті було смертельно травмовано машиніста підземних установок 1981 року народження.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).

В даний час з'ясовуються обставини події.