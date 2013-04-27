Україна не задоволена співпрацею з Європейським енергоспівтовариством - Бойко

Україна не задоволена співпрацею з Європейським енергетичним співтовариством.

Про це віце-прем'єр міністр України Юрій Бойко заявив у інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня. Україна" (№16).

Відповідаючи на питання, чи готував уряд документ про вихід України з Енергоспівтовариства, віце-прем'єр сказав: "Ми таких документів не готували. Ми дійсно критикуємо позицію ЕС, більш того, публічно висловлювалися про те, що не згодні з їх політикою".

При цьому він відзначив, що для виходу країни з Європейського енергоспівтовариства необхідне рішення парламенту.

Джерело: http://gazeta.zn.ua/macrolevel/o-ts-o-es-i-sovrazhestve-partnerov-_.html

Довідка УНІАН. Україна підписала протокол про приєднання до Європейського енергетичного співтовариства 24 вересня 2010 року і стала повноправним членом цієї організації з 1 лютого 2011 року.

Учасниками Енергетичного співтовариства є ЄС, Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Румунія, Сербія, Хорватія, Чорногорія і сторони, які приєдналися.

Завдання Енергетичної співдружності полягає в організації зв'язків між сторонами і створенні правової та економічної бази щодо енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, створенні стабільної регуляторної і ринкової структури, здатної залучати інвестиції в газові мережі, що генерують потужності, мережі передачі та розподілу так, щоб всі сторони мали доступ до стабільного і постійного енергопостачання.

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