Ініціатива уряду щодо приватизації "Нафтогазу" та його "дочок" антизаконна - УДАР

Ініціатива уряду щодо приватизації НАК «Нафтогаз України» та його дочірніх підприємств суперечить законодавству.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії «УДАР».

У документі зазначається, що зареєстрований у Верховній Раді проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою реформування НАК «Нафтогаз України» відкриває дорогу до ручного управління ринком та стратегічними підприємствами галузі.

«Уряд свідомо маніпулює зобов’язаннями перед Європою. Замість того щоб подавати законопроекти про конкретні реформи, Кабмін подає проекти, які дозволять йому отримати контроль над ринком. Це напряму суперечить цілям та політиці Європейського Союзу», - наголошують в «УДАРі».

«Окрім того, це суперечить існуючому законодавству, яке забороняє здачу в оренду стратегічних підприємств, в першу чергу – ГТС. Знаково, що, на думку уряду, приватизація енергетичної галузі нібито «не містить ризиків корупції та не потребує обговорення з громадськістю», як це зазначено у пояснювальній записці до законопроекту», - підкреслив заступник голови партії Віталій Ковальчук.

«В Європі мають знати, що під виглядом європейських реформ українська влада сьогодні протягує чергові інструменти дерибану країни. «УДАР» не допустить маніпуляцій влади й обману громадян та європейських партнерів», - йдеться в заяві партії.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект, у якому пропонується дозволити приватизацію НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх структур.

Згідно з документом, пропонується внести відповідні зміни до низки законів України, зокрема, про трубопровідний транспорт, і дозволити приватизацію вищезгаданих об'єктів за умови ухвалення такого рішення Кабінетом міністрів.

Крім того, Кабмін пропонує дозволити оренду об'єктів магістрального трубопровідного транспорту.