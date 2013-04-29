Ціна нафти впала на тлі негативних статданих з Китаю

На світових торгах у понеділок, 29 квітня, ціни на нафту знижуються на негативних статданих з Китаю.

Зокрема, ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже впала на 0,47% - до 102,68 долара за барель.

Вартість червневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,35% - до 92,67 долара за барель.

За даними Національного бюро статистики Китаю, чистий прибуток промислових компаній країни в березні підвищився в річному виразі на 5,3% проти зростання на 17% у січні-лютому.

Також на настрої інвесторів надалі впливають опубліковані 26 квітня дані щодо розвитку економіки найбільшого споживача "чорного золота" - США. Реальне зростання ВВП країни у першому кварталі 2013 року, за первинною оцінкою, становило 2,5% порівняно з четвертим кварталом 2012 року за прогнозу в 3%, передає Bloomberg.

Як повідомляв УНІАН,нафта стала дорожчати 22 квітня на тлі відновлення ринку після найтривалішого з листопада п.р. падіння протягом останніх трьох тижнів.

Невеликий спад ціни був зафіксований 23 квітня на тлі статданих з Китаю.