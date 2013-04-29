Україна попереджала «Газпром» про намір збільшити закупівлю газу в Європі - Бойко

Українська сторона попереджала російський «Газпром», що держава в особі НАК «Нафтогаз України» мінімізуватиме обсяги закупівлі природного газу у російського монополіста і збільшуватиме обсяги закупівлі з інших джерел, зокрема, з Європи, за вигіднішими цінами, повідомив віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко в інтерв'ю телеканалу «Інтер».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем'єра.

«Чим більше ми купуємо газу з інших джерел, тим менше – за “кабальним” контрактом, підписаним попереднім урядом, який практично не дає розвиватися економіці держави. Ми відразу попередили російських колег: з урахуванням того, що європейський газ сьогодні для нас дешевший, ми збільшуватимемо його закупівлю. Тут ніяких секретів немає, ми це чітко їм сказали», - сказав Ю.Бойко.

Він зазначив, що газовий ринок в Україні лібералізовано відповідно до вимог Європейського енергетичного співтовариства і на ньому можуть працювати різні постачальники.

«Ми одержуємо газ дешевше, ніж за контрактом з «Газпромом», тому відплив коштів з держави менший, а це благо для економіки», - наголосив Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, НАК “Нафтогаз України” у 2013 році істотно скоротив закупівлю газу у “Газпрому” через високі ціни на нього. Водночас поставки газу до України з Росії і Європи на сьогодні здійснюють комерційні компанії, які купують паливо у суб'єктів господарювання, зокрема виробників.

З листопада 2012 року Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу.

У «Газпромі» вважають, що реверсні поставки газу з Європи Україна здійснює з порушеннями, проте ніяких аргументів, які підтверджують це, поки що не надано.