Кабмін розгляне фінплан «Нафтогазу» після свят

Кабінет Міністрів України планує розглянути фінансовий план Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на своєму наступному засіданні 13 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«13 числа буде наступний Кабінет Міністрів і тоді вже, виходячи з уточнень щодо балансу (розглянемо - УНІАН)», - сказав Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 26 квітня, Кабінет Міністрів оприлюднив законопроект про плани з реформування НАК «Нафтогаз України», що дозволяє приватизацію компанії та її дочірніх структур, а також передачу газотранспортної системи в оренду.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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