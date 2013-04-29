Міноритарні акціонери «Київенерго» можуть отримати дивіденди завдяки ДТЕК - думка

Міноритарні акціонери «Київенерго» можуть отримати дивіденди завдяки ДТЕК, який володів контрольним пакетом акцій підприємства.

Про це сказано в надісланому УНІАН коментарі керівника Центру обробки економічної інформації Олексія Чернявського.

У повідомленні сказано, що ДТЕК має намір не тільки залишити свою частину дивідендів для розвитку київського енергопідприємства, але і розглянути можливість надання допомоги для виплат іншим акціонерам.

За словами експерта, прибуток «Київенерго» за 2012 рік утворився в основному тільки по звітності, оскільки компанії повернули борги з компенсації різниці в тарифах на тепло, та одразу ж ці гроші перерахували за газ «Нафтогазу України».

Фахівець нагадав, що при розрахунках різниці в тарифах «Київенерго» закладають нульову рентабельність, тобто компанія на цьому не заробляє.

Чернявський додав, що подібна ситуація була в 2010 році, коли «Київенерго» також отримало «паперовий» прибуток та нарахувало дивіденди, але тоді сума була в 15 разів менше, тому її виплатили.

На думку експерта, у цей час «Київенерго» потрібні значні кошти - близько 1 млрд грн на рік - для модернізації. «У Києві теплові мережі мають найбільші витрати з причини їх зношеності, приблизно 60% теплотрас уже стали профнепридатними, тому вони потребують реконструкції. Йдеться про заміну іржавих труб теплотраси на нові, а не про «латання» старих», - заявив експерт, уточнивши, що реконструкція найбільш проблемних ділянок теплотраси призведе до скорочення витрат на їх ремонт надалі, при підготовці до опалювального сезону.

«Якщо ви поміняєте старі труби на нові цього року, то наступного вам вже не треба буде їх ремонтувати. І відповідно, витрати на підготовку до опалювального сезону стануть нижче», - додав експерт.

Як повідомив УНІАН, раніше компанія «Київенерго» заявила про нарахування 713,036 млн грн дивідендів, з яких 196,9 млн грн будуть виплачені державній «Енергетичній компанії України» і міноритарним акціонерам.

Компанія також заявила, що має намір звернутися за фінансовою допомогою до основного акціонеру ТОВ «ДТЕК» для здійснення цих платежів, оскільки нарахований прибуток пов'язаний виключно з одноразовою виплатою різниці в тарифах на електроенергію та теплопостачання у великому об'ємі відразу за 2011 і 2012 роки.

Раніше директор із зовнішніх зв'язків ДТЕК Олександр Толкач повідомив про намір компанії залишити свою частину дивідендів «Київенерго», оскільки стан теплотрас «Київенерго», побудованих у 50-60-х роках, потребує суттєвого ремонту. За його словами, основне завдання найближчих років - звести до мінімуму тепловтрати в мережах Києва і виключити можливості провалів грунтів через приховані прориви застарілих труб.