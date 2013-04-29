Україна в I кварталі скоротила імпорт нафти в 5 разів

Україна в січні-березні 2013 року скоротила імпорт нафти в 5 разів - до 153 тис. тонн порівняно з 754,4 тис. тонн за аналогічний період 2012 року, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, поставки нафти на нафтопереробні заводи України за цей період скоротилися на 50,9% порівняно з січнем-березнем 2012 року - до 774 тис. тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелінському ГПЗ у січні-березні цього року скоротилася на 57% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 744,3 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує до кінця цього року вийти на обсяг нафтопереробки до 1 млн. тонн на місяць.

За даними Державної митної служби, Україна в березні 2013 року збільшила імпорт нафти порівняно з лютим на 36% - до 31,637 млн. дол. з 23,338 млн. дол.

В Україні діє шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн. тонн нафти на рік.