Зурабов дав зрозуміти, що Росія хоче газового консорціуму без Європи

Росія може гарантувати прокачування 60 млрд кубометрів газу на рік через газотранспортну систему України за умови створення двостороннього газотранспортного консорціуму, передає РІА "Новости".

Про це заявив посол РФ в Україні Михайло Зурабов під час брифінгу.

"Ми як найбільш перспективний розглядаємо варіант двостороннього газового консорціуму, де Росія візьме на себе зобов'язання транспортувати певну кількість газу. У попередньому плані йдеться як мінімум про 60 мільярдів кубів газу для транспортування через українську ГТС", - сказав М.Зурабов. За його словами, якщо обсяг прокачування буде менше 60 мільярдів кубометрів газу на рік, то це не дозволить утримувати ГТС України в належному стані.

Щодо технічної роботи з можливого створення газотранспортного консорціуму, то "ще не все вирішено", зазначив посол.

За його словами, у разі створення консорціуму, незалежно від його формату, вимога державної власності на об'єкти ГТС має бути виключена.

"Перші кроки в цьому напрямку робляться. Ці кроки необхідні, але недостатні для того, щоб впевнено говорити про перспективи досягнення взаємоприйнятного варіанту в питаннях енергетичної співпраці між нашими країнами найближчим часом", - сказав М.Зурабов.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2013 року Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, яким пропонує дозволити приватизацію Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її дочірніх структур.

Крім того, Кабмін пропонує дозволити оренду об'єктів магістрального трубопровідного транспорту.

Раніше влада України не виключала можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Поки розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

3 травня в Брюсселі планується провести Міжнародний круглий стіл, присвячений обговоренню питання про створення консорціуму з управління газотранспортною системою України, а також інших питань газової сфери. До того ж, за словами офіційного представника «Газпрому» Сергія Купріянова, представники російського газового монополіста не братимуть в ньому участі.

Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін домагається контролю над українською ГТС.

Згідно з інформацією, яку має УНІАН, Київ і Москва можуть домовитися про створення двостороннього спільного підприємства, якому в оренду здадуть українську газотранспортну системй, а Україна у відповідь отримає зниження ціни на газ до 260 доларів за тисячу кубометрів.

Компанія Baker Tilly вже провела оцінку ГТС, включаючи підземні сховища газу та об'єкти інфраструктури, проте її результати поки не оприлюднені.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.

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