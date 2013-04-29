Україна збільшила експорт електроенергії на 25%

Україна в січні-березні 2013 року збільшила експорт електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 24,5% - до 2,275 млрд кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, експорт електроенергії в березні 2013 року збільшився порівняно з аналогічним місяцем 2012 року на 5,4% - до 0,839 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2012 року в грошовому виразі експортувала електроенергії до країн ЄС, Молдови і Білорусі на 574,819 млн дол.

Експорт електроенергії до Білорусії за 2012 рік становив 231,442 млн. дол., до Угорщини – 224,251 млн. дол., до Молдови – 52,737 млн. дол., до інших країн - 66,389 млн. дол.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку здобувають на аукціонах в оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансприкордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. «Укренерго» є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

За підсумками річного аукціону на право експорту електроенергії у 2012 році енергохолдинг ДТЕК займав домінуюче становище у східноєвропейському напрямку (Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща).

Компанії «Пауер Трейд» і «Східенерго», що входять до структури ДТЕК, здобували впродовж 2012 року доступ до міждержавних ліній електропередачі різної потужності у напрямах до Росії і Молдови для експорту електроенергії.