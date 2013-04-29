Главу польської PGNIG звільнили через скандал з проектом "Ямал-2"

Варшава. У Польщі через скандал, викликаний підписанням меморандуму про підготовку техніко-економічного обгрунтування проекту "Ямал-2", слідом за міністром державного майна звільнено главу національної нафтогазової компанії PGNIG Гражину Пьотровска-Оливу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав глава польського уряду Дональд Туск на прес-конференції.

Рішення про звільнення голови PGNIG, яка займала цю посаду з березня 2012 року, ухвалила наглядова рада компанії на своєму сьогоднішньому засіданні.

Разом з нею посаду втратив її заступник Радослав Дудзіньський, який працював у компанії з 1998 року, зокрема на посади віце-голови PGNIG - з березня 2008 року.

"Наглядова рада вирішила сьогодні відкликати двох членів правління: голову компанії та її заступника з питань торгівлі", - сказав Д.Туск.

Він повідомив, що вакантні посади будуть заміщені після проведення відповідного конкурсу.

Г.Пьотровська-Олива і Р.Дудзіньський входили до складу наглядової ради польсько-російської компанії "Європол ГАЗ", яка на початку квітня підписала меморандум з російським "Газпромом" про ТЕО проекту "Ямал-2".

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня глава польського уряду Дональд Туск звільнив міністра державного майна Миколая Будзановського, назвавши причиною недостатній контроль над держкомпаніями і заявивши, що очікує від нового міністра "кадрових рішень" у PGNIG.

Довідка УНІАН. На початку квітня у Польщі виник скандал після того, як виявилося, що ні міністр держмайна М.Будзановський, ні голова уряду нічого не знали про плановане підписання меморандуму про "Ямал-2", а дізналися про це постфактум від журналістів.

"Газпром" підписав меморандум з компанією "Європол ГАЗ", у якій по 48% акцій належать російському газовому монополісту і польській національній PGNIG, 4 квітня поточного року - наступного дня після того, як президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» опрацювати будівництво в обхід України газопроводу «Ямал-Європа-2» через Білорусь.

Представники польської влади також заявляли, що не підтримають політичних проектів загрожують інтересам України і зацікавлені зменшенням енергетичної залежності від РФ, а не збільшенням поставок російського газу.