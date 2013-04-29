НКРЕ збільшила роздрібні тарифи енергопостачальних підприємств на травень

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), ​​збільшила на 2% роздрібні тарифи на електроенергію енергопостачальних підприємств на травень 2013 року.

Про це йдеться в постанові НКРЕ № 481 від 25 квітня 2013 року.

Згідно з документом, роздрібні тарифи для споживачів першого класу напруги з 1 травня становитимуть 79,52 коп. за 1 кВт/год., для споживачів другого класу напруги - 101,22 коп. за 1 кВт/год..

Довідка УНІАН. Роздрібні тарифи для споживачів першого класу напруги в квітні 2013 року становили 77,97 коп. за 1 кВт/год., для споживачів другого класу напруги - 99,24 коп. за 1 кВт/год..

Роздрібні тарифи для споживачів першого класу напруги з 1 січня становили 75,1 коп. за 1 кВт/год., для споживачів другого класу напруги - 95,61 коп. за 1 кВт/год..

НКРЕ здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.