Посол РФ назвав два питання, які обтяжують газові переговори з Україною

Українська сторона поінформувала Росію з приводу реверсних схем поставок газу з Європи до України, проте це питання остаточно не врегульоване, заявив посол РФ в Україні Михайло Зурабов, передає РІА «Новини».

"Ми знаємо позицію українського керівництва, зокрема українського Міністерства енергетики та вугільної промисловості, щодо цих питань. Поки остаточного врегулювання ця проблема не отримала", - сказав він журналістам у понеділок.

За словами М.Зурабова, консультації між "Газпромом", "Нафтогазом України" і міністерством будуть продовжені. До того ж він додав, що питання реверсних схем поставок газу до України є не єдиним обтяженням у взаєминах двох країн. "Друга важлива тема - це перспективи закупівель російського газу "Нафтогазом України" в "Газпрому". Теми ці між собою тісним чином пов'язані", - додав посол РФ.

Як повідомляв УНІАН, Україна заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд кубометрів газу і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

28 березня під час офіційного візиту до Угорщини прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер звинуватив Україну у використанні "шахрайської схеми" для покупок газу з Європи, зазначивши, що купується у європейських компаній паливо - російське.

3 квітня міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що вважає безпричинним занепокоєння «Газпрому», глава якого назвав постачання газу за реверсною схемою з Європи до України «шахрайством».

24 квітня офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов заявив журналістам, що «фізичний реверс з Європи на Україну просто неможливий - немає окремого газопроводу». Тому, за його словами, можна вести мову «тільки про якісь «паперові» непрозорі операції, із законністю яких треба розбиратися - якщо для віртуального «реверсу» використовується наш транзитний газ - це пряме порушення, за яке доведеться відповісти».

Довідка УНІАН. Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року, але реально закуплені з цього часу обсяги, які поставляються через Польщу, у порівнянні з потребами країни залишаються невеликими - близько 100 млн кубометрів у листопаді-січні.

Торік Україна спожила майже 49 млрд кубометрів газу, 33 млрд з яких купила у Росії, від якої домагається зниження ціни палива, вважаючи її завищеною.