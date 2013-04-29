ДТЕК має намір вкласти 3,6 млрд грн на розвиток вітроенергетики до кінця 2014 року

Найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК, який контролює бізнесмен Рінат Ахметов, має намір вкласти 3,63 млрд грн на будівництво вітроелектричних станцій (ВЕС) до кінця 2014 року.

Про це йдеться у проспекті євробондів.

"Станом на 31 грудня 2012 року ми інвестували загалом 1,442 млрд грн у розвиток наших вітроенергетичних активів, і ми розраховуємо інвестувати додаткові 1,8466 млрд грн і 1,7748 млрд грн у 2013 році і 2014 році, відповідно", - сказано в документі.

Крім того, як зазначається в документі, ДТЕК у цей час розглядає питання про розробку інших проектів з відновлюваних джерел енергії, зокрема гідроелектричних і сонячних енергетичних проектів.

Як повідомляв УНІАН, ДТЕК планує завершити введення в експлуатацію турбін другого етапу будівництва Ботієвської вітроелектростанції не пізніше середини 2014 року.

У березня 2013 року ДТЕК залучив 107 млн ​​євро у Landesbank Berlin (Німеччина) для будівництва першого етапу Ботієвської вітроелектростанції.

Наприкінці 2011 року компанія «Вінд Пауер», що входить до структури приватного енергохолдингу ДТЕК, приступила до реалізації проекту будівництва вітроелектростанції прогнозної потужності 200 МВт на Ботієвському майданчику (Запорізька обл.).

ДТЕК планує вкласти 1,85 млрд євро в будівництво вітропарків «ДТЕК Приазовський» (Запорізька обл.) і «ДТЕК Мангуш» (Донецька обл.) до 2018 року.

«ДТЕК Приазовський» складатиметься з трьох майданчиків: Ботієвського, Приморського і Бердянського. Загальна потужність вітропарку - 500 МВт, Ботієвського майданчика - 200 МВт, Приморського і Бердянського - по 150 МВт.

ДТЕК - приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову.