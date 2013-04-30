Узбекистан і південнокорейська Kogas підписали угоду про будівництво ДХК на 3,9 млрд дол.

Уряд Узбекистану і південнокорейська Korea Gas Corporation (Kogas) підписали пряму угоду про будівництво Устюртського газохімічного комплексу (ГХК) на північному заході Узбекистану на суму 3,9 мільярда доларів, повідомив РІА Новини у вівторок, 30 квітня, джерело в департаменті ПЕК Кабінету Міністрів республіки.

"Пряма угода містить додатковий захист інтересів кредиторів і інвесторів проекту, дозволяє остаточно завершити питання фінансування такого великого проекту", - повідомило джерело. Зокрема, узгоджені також структура та ставка хеджування, врегульовані умови заміни учасників і компенсації при виході з проекту.

У лютому 2008 року національна холдингова компанія "Узбекнафтогаз" і корейська консорціум Kor-Uz Gas Chemical Investment створили на паритетних засадах СП Uz-Kor Gas Chemical для будівництва Устюртського ДХК на базі родовища Сургіль. До складу консорціуму корейських компаній у цей момент входять Kogas, Honam і STX Energy.

ДХК, будівництво якого почалося в 2012 році, буде щорічно переробляти 4,5 мільярда кубометрів природного газу і виробляти до 4 мільярдів кубометрів товарного газу, 400 тисяч тонн поліетилену різної щільності, 100 тисяч тонн поліпропілену і близько 100 тисяч тонн піролізного бензину. Запуск ДХК запланований наприкінці 2016 року. Генпідрядниками проекту є корейські Samsung Engineering, GS Engineering і Hyundai Engineering.

Фінансування проекту вартістю 4,16 мільярда доларів здійснюється за рахунок кредитів консорціуму зарубіжних фінансових інститутів у розмірі 2,5 млрд доларів, власних коштів засновників СП Uz-Kor Gas Chemical - 1,41 млрд доларів, а також кредиту Фонду реконструкції та розвитку Узбекистану - 100 млн доларів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року відбулася зустріч у той час міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Бойка з виконавчим віце-президентом південнокорейської корпорації Korea Gas Corporation (KOGAS) Шин Хьюкіном та заступником Генерального директора департаменту будівництва заводів групи зарубіжних проектів KOGAS Лі Уджіном.

Під час зустрічі обговорювалися питання співпраці України і Південної Кореї в газовій сфері, зокрема щодо можливої ​​участі компанії KOGAS в реалізації проекту українського LNG-терміналу і постачання скрапленого газу.

16 квітня 2013 року у Х'юстоні Держагентство з інвестицій і компанія американська Excelerate Energy підписали угоду про підготовку інженерних робіт для розміщення LNG-терміналу в акваторії порту «Південний» (Одеська обл.). Виконання передпроектних та вишукувальних робіт у рамках першої стадії проектування наземної частини українського LNG-терміналу забезпечить польський підрозділ міжнародної компанії ILF.

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