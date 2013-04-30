"Газпром" у 2012 році скоротив виторг від продажу газу на 6% - до 90 млрд дол.

"Газпром" у 2012 році скоротив виторг від продажу газу на 6% у порівнянні з попереднім роком - до 2,656 трлн рублів (до близько 90 млрд доларів), випливає зі звіту російського газового холдингу за МСФЗ.

Чиста виручка від продажу газу в Європу та інші країни збільшилася за рік на 2% - до 1,469 трлн рублів головним чином за рахунок збільшення середніх розрахункових цін 6%, що було частково компенсовано зниженням обсягів продажів газу в натуральному виразі на 4%, або на 5,6 млрд кубометрів, передає ПРАЙМ.

Виручка від продажу газу в країни колишнього Радянського Союзу знизилася на 17% - до 529,516 мільярда рублів (близько 18 млрд дол.), причиною стало падіння обсягів продажів газу в натуральному виразі на 19%, або на 15,6 мільярда кубометрів, що було частково компенсовано зростанням середніх розрахункових цін, виражених в рублях (включаючи митні збори), на 12%.

Чиста виручка від продажу газу в РФ збільшилася на 3% - до 760,696 мільярда рублів. Це пояснюється здебільшого збільшенням середньої ціни продажу газу на внутрішньому ринку на 9%, що було частково компенсовано зниженням обсягів продажів газу в натуральному виразі на 6%, або на 15,8 мільярда кубометрів. Виручка від транспортування газу зросла на 11% - до 125,386 мільярда рублів здебільшого за рахунок збільшення обсягів транспортованого газу для незалежних постачальників, а також зростанням тарифів.

Нагадаємо, "Газпром" у 2012 гуду скоротив чистий прибуток на 37% - до 556,340 млрд рублів у порівнянні з 882,121 млрд рублів за 2011 рік.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого ц.р. капіталізація «Газпрому» досягла мінімального значення з липня 2009 року на Московській біржі, знизившись на 1,47% - до 104,7 млрд дол. (індекс MICEX знизився на 0,25%). Всього за рік газовий холдинг втратив майже 30% своєї ринкової вартості і виявився однією з найдешевших серед великих нафтогазових компаній у світі, підрахували аналітики UBS.