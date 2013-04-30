Нафта дешевшає на негативних статданих зі США і Японії

На світових торгах у вівторок, 30 квітня, ціни на нафту продовжили падіння напередодні публікації статданих щодо запасів сировини в США, а також на негативних новинах з Японії.

Так, ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,22% - до 103,58 долара за барель.

Вартість червневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI впала на 0,14% - до 94,37 долара за барель.

Вихід статистики щодо запасів палива від Американського інституту нафти очікується пізніше у вівторок. Міненерго США представить свою оцінку показника в середу, 1 травня. Аналітики прогнозують зростання показника, передає Bloombеrg.

Крім того, зниженню котирувань сприяють макроекономічні дані з Японії. Промвиробництво в країні в березні, за попередньою оцінкою, скоротилося на 7,3%, хоча очікувалося зменшення на 7,2%. Місяцем раніше показник знизився на 10,5%.

Як повідомляв УНІАН, нафта стала дорожчати 22 квітня на тлі відновлення ринку після найтривалішого з листопада п.р. падіння протягом останніх трьох тижнів. З 29 квітня вартість "чорного золотота" падає.