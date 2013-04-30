«Укртрансгаз» планує залучити у Cisco Systems Capital кредит на 15 млн дол.

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, має намір залучити у Cisco Systems Capital Netherlands B.V. кредит у розмірі 15 млн дол., йдеться у повідомленні компанії на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія планує отримати кредит строком на три роки з моменту підписання договору.

Кінцевий термін підписання договору - 24 травня 2013 року.

Довідка УНІАН. Компанія «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу по її території.

100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».

Cisco Systems Capital Netherlands B.V. працює як дочірня компанія Cisco Systems Inc.

Cisco Systems, Inc. - американська транснаціональна компанія, що розробляє і продає мережеве обладнання. Прагне представити повний спектр мережевого обладнання і таким чином надати можливість клієнту закупити абсолютно все необхідне мережеве обладнання виключно у Cisco Systems.

Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Хосе, штат Каліфорнія (США). На чолі компанії тривалий час перебуває президент і генеральний директор Джон Чемберс.

Виручка компанії в 2010/11 фінансовому році, що завершився 30 липня 2011 року, склала 43,2 млрд дол.