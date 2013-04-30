Бурову установку «Незалежність» встановили на Одеському родовищі
Самопідйомна плавуча бурова установка (СПБУ) «Незалежність» 30 квітня була встановлена на точці буріння на другій платформі Одеського родовища, повідомляє прес-служба «Чорноморнафтогазу».
Згідно з повідомленням, буксир-судно забезпечення «Федір Урюпін» завершив транспортування бурової установки «Незалежність» з Архангельського родовища природного газу на Одеське.
«Маршрут довжиною 76 кілометрів караван подолав за 12 годин. До 11.00 за підтримки ще двох суден спеціалізованого флоту «Чорноморнафтогазу» високотехнологічна СПБУ була встановлена на точці буріння на другій платформі промислу - БК-2. Після підготовчих робіт СПБУ розпочне буріння», - сказано в повідомленні.
Також наголошується, що роботи проводяться в рамках виконання виробничого плану компанії на 2013 рік, який передбачає збільшення видобутку природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів на 40% - з 1,17 млрд до 1,65 млрд кубометрів.
«Основою для значного зростання стане продовження освоєння Одеського родовища природного газу, яке облаштовується в комплексі з Безіменним», - підкреслюється у повідомленні компанії.
У цьому році з використанням двох високотехнологічних СПБУ «Петро Годованець» і «Незалежність» будуть запущені у видобуток платформи БК-2 і БК-3 Одеського родовища. "Зараз СПБУ «Петро Годованець» завершує бурові роботи на першій платформі промислу - БК-1. Після цього вона буде встановлена на платформу БК-3, монтаж якої завершено сьогодні", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, запаси Одеського родовища, розташованого на відстані більше 150 кілометрів від берега, становлять понад 21 млрд кубометрів газу. У 2012 році родовище було запущено у видобуток, і почалася поставка природного газу в газотранспортну систему. Для цього з червня минулого року високотехнологічна СПБУ «Петро Годованець» вела експлуатаційне буріння на платформі БК-1, до якої у другій половині 2012 року був побудований 83-кілометровий підводний газопровід.
Самопідйомна плавуча бурова установка «Незалежність» була спроектована і побудована на сінгапурській судноверфі Keppel FELS в 2012 році. Вона оснащена найсучаснішим обладнанням і разом з СПБУ «Петро Годованець» стане найбільш високотехнологічною та потужною СПБУ в Чорноморському регіоні. Здатна бурити 12 свердловин з однієї постановки. СПБУ здатна працювати в умовах шторму з висотою хвиль до 15 метрів і швидкістю вітру до 130 кілометрів на годину.
Одеське і Безіменне газові родовища були відкриті в 1988 році. У 2006 році на Одеському родовищі почалися роботи з його освоєння і був встановлений блок-кондуктор БК-1. Однак через відсутність коштів роботи були припинені. З цього моменту до 2011 року на родовищах проводилися тільки геологорозвідувальні роботи з уточнення запасів.