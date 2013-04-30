Бурову установку «Незалежність» встановили на Одеському родовищі

Самопідйомна плавуча бурова установка (СПБУ) «Незалежність» 30 квітня була встановлена ​​на точці буріння на другій платформі Одеського родовища, повідомляє прес-служба «Чорноморнафтогазу».

Згідно з повідомленням, буксир-судно забезпечення «Федір Урюпін» завершив транспортування бурової установки «Незалежність» з Архангельського родовища природного газу на Одеське.

«Маршрут довжиною 76 кілометрів караван подолав за 12 годин. До 11.00 за підтримки ще двох суден спеціалізованого флоту «Чорноморнафтогазу» високотехнологічна СПБУ була встановлена ​​на точці буріння на другій платформі промислу - БК-2. Після підготовчих робіт СПБУ розпочне буріння», - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що роботи проводяться в рамках виконання виробничого плану компанії на 2013 рік, який передбачає збільшення видобутку природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів на 40% - з 1,17 млрд до 1,65 млрд кубометрів.

«Основою для значного зростання стане продовження освоєння Одеського родовища природного газу, яке облаштовується в комплексі з Безіменним», - підкреслюється у повідомленні компанії.

У цьому році з використанням двох високотехнологічних СПБУ «Петро Годованець» і «Незалежність» будуть запущені у видобуток платформи БК-2 і БК-3 Одеського родовища. "Зараз СПБУ «Петро Годованець» завершує бурові роботи на першій платформі промислу - БК-1. Після цього вона буде встановлена ​​на платформу БК-3, монтаж якої завершено сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, запаси Одеського родовища, розташованого на відстані більше 150 кілометрів від берега, становлять понад 21 млрд кубометрів газу. У 2012 році родовище було запущено у видобуток, і почалася поставка природного газу в газотранспортну систему. Для цього з червня минулого року високотехнологічна СПБУ «Петро Годованець» вела експлуатаційне буріння на платформі БК-1, до якої у другій половині 2012 року був побудований 83-кілометровий підводний газопровід.

Самопідйомна плавуча бурова установка «Незалежність» була спроектована і побудована на сінгапурській судноверфі Keppel FELS в 2012 році. Вона оснащена найсучаснішим обладнанням і разом з СПБУ «Петро Годованець» стане найбільш високотехнологічною та потужною СПБУ в Чорноморському регіоні. Здатна бурити 12 свердловин з однієї постановки. СПБУ здатна працювати в умовах шторму з висотою хвиль до 15 метрів і швидкістю вітру до 130 кілометрів на годину.

Одеське і Безіменне газові родовища були відкриті в 1988 році. У 2006 році на Одеському родовищі почалися роботи з його освоєння і був встановлений блок-кондуктор БК-1. Однак через відсутність коштів роботи були припинені. З цього моменту до 2011 року на родовищах проводилися тільки геологорозвідувальні роботи з уточнення запасів.