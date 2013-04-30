"Енергоатом" у 2012 році збільшив чистий дохід від реалізації продукції на 13%

Державна компанія «Енергоатом», що є оператором всіх діючих атомних станцій України, за підсумками 2012 року збільшила чистий дохід від реалізації продукції на 13% порівняно з 2011 роком - до 18,376 млрд грн з 16,212 млрд грн.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарської діяльності компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, валовий прибуток компанії за звітний період скоротився до 0,123 млрд грн з 4,616 млрд грн за 2011 рік.

Станом на 31 грудня 2012 року довгострокові зобов'язання "Енергоатому" зросли до 27,597 млрд грн з 7,437 млрд грн станом на початок 2012 року. Поточні зобов'язання компанії на кінець 2012 року становили 7,394 млрд грн, що на 5,3% більше, ніж на 31 грудня 2011 року.

Собівартість реалізованої продукції за 2012 рік збільшилася порівняно з 2011 роком до 18,252 млрд грн з 11,596 млрд грн.

Чистий збиток компанії за підсумками 2012 року становив 2,73 млрд грн, тоді як 2011 рік «Енергоатом» закінчив з чистим прибутком у 2,38 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.