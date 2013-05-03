У Донецькій області в 1 кварталі вилучено понад 60 тонн незаконно видобутого вугілля

У Донецькій області в I кварталі поточного року правоохоронці вилучили понад 60 тонн незаконно видобутого вугілля і встановили 7 організаторів «копанок».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, за цей період правоохоронцями було відкрито 45 кримінальних проваджень за статтею «порушення правил охорони і використання надр» Кримінального кодексу. Також було встановлено 7 організаторів «копанок», у яких описано і вилучено понад 60 тонн незаконно видобутого вугілля і 9 одиниць устаткування і пристроїв для його видобування.

Завершено і направлено до суду 7 кримінальних проваджень вказаної категорії.

За словами начальника відділу УДСБЕЗ ГУ МВС України у Донецькій області Олександра Виборнова, за 12 місяців минулого року було порушено 60 справ за ч.2 ст.240 КК України (незаконне видобування корисних копалин), 8 – стосовно чиновників, які сприяли незаконному бізнесу. Також було викрито 28 організаторів «копанок», з яких 2 людей було затримано і надалі заарештовано. У правопорушників описано і вилучено понад 350 тонн незаконно видобутого вугілля, 47 одиниць устаткування і пристроїв для його видобування, 22 одиниці спеціальної техніки.