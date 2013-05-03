Ставицький розраховує на швидкі рішення ЄБРР та ЄІБ щодо газопроводу “Уренгой-Помари-Ужгород”

Брюссель. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький сподівається на швидке схвалення Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) рішень щодо кредитів на модернізацію газопроводу “Уренгой-Помари-Ужгород”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на брифінгу після участі в круглому столі щодо розвитку газового ринку в Україні.

“Ми проговорили практично всі комерційні та технічні питання”, - сказав міністр.

“Чекаємо на рішення ЄБРР та ЄІБ”, - додав він, висловивши сподівання, що нинішній круглий стіл прискорить процес схвалення рішень.

Ставицький не став говорити про можливі відсоткові ставки по кредитах, зазначивши лише, що йдеться про надання кредиту в розмірі 308,6 млн дол.

Загальна вартість проекту має становити 540 млн дол., з яких 230 млн буде надано НАК “Нафтогаз”.

Міністр також висловив переконання в тому, що до кінця цього року цей проект почне реалізовуватися.

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