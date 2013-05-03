Ставицький пообіцяв Європі прозорість у схваленні рішень щодо ГТС

Брюссель. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький пообіцяв європейським партнерам прозорість у схваленні рішень щодо розвитку газотранспортної системи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на брифінгу після участі в круглому столі щодо розвитку газового ринку України.

“Ми домовились про те, що будемо діяти прозоро щодо одне одного», - сказав міністр.

Він також зазначив, що українська сторона планує інформувати європейських партнерів щодо всіх рішень, схвалених українським парламентом в сфері реформування газового ринку.

Е.Ставицький не відповів на запитання щодо того, яким може бути формат майбутнього газового консорціуму – двостороннім між Україною та Росією, чи тристороннім – із залученням ЄС, однак зазначив, що Київ виходить з позицій євроінтеграції.

За словами міністра, рішення щодо майбутнього консорціуму буде схвалюватися в тому числі на основі фінансового аналізу, який готується експертами компанії Ernst&Young, з яким Київ також планує ознайомити всіх своїх партнерів, як в Росії, так і в ЄС.

Міністр також ще раз наголосив, що завдання Києва полягає не лише у вирішенні питання газотранспортної системи, але й у розвитку газового ринку в цілому.

“Україна націлена на те, щоб з урахуванням її геополітичного становища побудувати абсолютно ліберальний хаб, який дасть можливість здійснювати спотові придбання в центральній частині Європи”, - сказав Е.Ставицький.

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