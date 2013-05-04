Азаров: Україна через газовий контракт Тимошенко втратила більше 15 млрд євро

Україна втратила 15 млрд євро через невигідний газовий контракт з Росією, заявив прем'єр-міністр країни Микола Азаров в інтерв'ю німецькій газеті Badische Zeitung, пише Газета.Ru.

«Народ України стикається з величезними економічними втратами, оскільки Юлія Тимошенко як прем'єр-міністр підписала незаконний газовий контракт з Росією. Втрати вже перевищили 15 млрд євро», - заявив він.

«Чи може політик, який приніс таку величезну шкоду, уникнути відповідальності? Політичні мотиви, які ви шукаєте, безглузді», - сказав Азаров, відповідаючи на запитання про законність утримання Тимошенко під вартою.

30 квітня арешт Тимошенко був визнаний незаконним Європейським судом з прав людини.