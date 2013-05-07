Росія зніме гриф секретності з даних про запаси нафти і газу

Міністерство природних ресурсів РФ підготувало і розмістило на своєму сайті проект постанови уряду про зняття грифу секретності з даних про балансові запаси нафти і газу, передає ПРАЙМ.

Відповідно до федерального закону Росії "Про державну таємницю" до переліку інформації, що становить державну таємницю, включено відомості про обсяги запасів у надрах, видобутку, виробництва і споживання стратегічних видів корисних копалин.

"Наразі, коли в російському паливно-енергетичному комплексі працюють зарубіжні інвестори, а вітчизняні компанії-надрокористувачі проходять міжнародний аудит по запасах, засекречування інформації про запаси вуглеводневої сировини в надрах країни чинить негативний вплив на інвестиційну привабливість національного паливно-енергетичного комплексу на міжнародній арені, стримує розвиток геологічного вивчення та освоєння ресурсного потенціалу вуглеводнів", - повідомляється в пояснювальній записці до документа.