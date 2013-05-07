Вуглевидобувач Sadovaya Group у 2012 році отримав 14,6 млн дол. збитку

Варшава. Українська вуглевидобувна компанія Sadovaya Group минулого року внаслідок падіння попиту на вугілля отримала збиток у розмірі 14,597 млн дол. порівняно з 10,332 млн дол. чистого прибутку роком раніше.

Згідно зі звітом компанії, який має УНІАН, Sadovaya Group скоротила продажі вугілля в річному виразі на 55% - до 570 тонн на фоні падіння видобутку на 15% - до 407 тонн.

За звітний період компанія скоротила валовий прибуток у 2 рази - до 8,5 млн дол., а виручку - до майже 40 млн дол. з понад 90 млн дол. роком раніше.

Компанія отримала операційний збиток у розмірі майже 12 млн дол. порівняно з 11,6 млн дол. операційного прибутку в попередньому році.

На кінець 2012 року Sadovaya Group оцінювала усі свої активи в близько 100 млн дол., що на 2 млн дол. менше, ніж роком раніше.

Обсяг кредитів і позик зріс за рік у 2,3 разу - до 42,9 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році порівняно з 2010 роком Sadovaya Group збільшила чистий прибуток на третину на фоні зростання виручки на 40%.

Довідка УНІАН. Sadovaya Group, яка володіє двома шахтами на Донбасі, стала публічною компанією наприкінці 2010 року, продавши на Варшавській фондовій біржі 25% своїх акцій за близько 30 млн дол.

75% акцій компанії належать Connektico Ventures Ltd, власниками якої є засновник SG Олександр Толстоухов (51%) і Сергій Стецурін (49%). Інші акції - free float.