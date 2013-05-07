Кабмін цього року планує домогтися перегляду газових і нафтових договорів

Уряд цього року має намір здійснити перегляд чинних і укласти нові договори про зниження рівня цін на природний газ та нафту для подолання від‘ємного сальдо у зовнішній торгівлі.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів (№281 від 29 квітня ц. р.), пункт про зниження ціни газу та нафти визначений першим у плані заходів з подолання від‘ємного сальдо у зовнішній торгівлі.

Цим розпорядженням також скасовується план заходів з подолання від‘ємного сальдо у зовнішній торгівлі, затверджений розпорядженням №1074 від 26 жовтня 2011 р. Згідно з цим планом, у 2012 році уряд мав ухвалити заходи для перегляду чинних або укладення нових міжнародних договорів про зниження рівня цін на природний газ і нафту.

Довідка УНІАН. Україна упродовж останніх трьох років веде поки що безрезультатні переговори з Росією про зниження ціни на газ, а та у відповідь вимагає контролю над ГТС або інтеграції до Митного союзу. У зв'язку з цим, Україна веде активний пошук заміни російським енергоносіям. Це стосується, насамперед, збільшення видобування власного газу і розробок сланцевого "блакитного палива".