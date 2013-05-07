Роздрібні ціни на бензин за тиждень знизилися в середньому на 3 копійки

Роздрібні ціни на бензин в Україні за період з 30 квітня по 7 травня знизилися в середньому на 3 копійки, повідомили УНІАН у консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», на 7 травня середні по Україні роздрібні ціни на бензин знизилися:

на бензин А-80 - до 10,27 грн з 10,29 грн за літр;

на бензин А-92 - до 10,57 грн з 10,6 грн за літр;

на бензин А-95 - до 10,94 грн з 10,97 грн за літр;

Також, за даними консалтингової групи, роздрібна ціна на дизельне пальне в середньому по Україні за тиждень знизилася на 3 копійки - до 10,01 грн з 10,04 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України домовилося з нафтотрейдерами про зниження ціни на соціальні види пального - бензин марки А-95 і дизельне пальне.

На думку міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького, справедлива ціна на А-95 знаходиться в межах 10,5-11 грн за літр.

У січні 2013 року Антимонопольний комітет України вимагав від лідерів вітчизняного ринку нафтопродуктів встановити економічно обґрунтовані ціни на пальне, вважаючи їх завищеними.

Україна в січні-березні 2013 року скоротила виробництво бензину майже в 2 рази порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 273,9 тис. тонн, і дизельного пального - в 2 рази, до 223,9 тис. тонн.

Споживання бензину в Україні у 2012 році знизилося порівняно з 2011 роком на 2,6% - до 4,197 млн тонн.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.