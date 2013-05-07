Видобуток вугілля в Україні за чотири місяці скоротився на 5%

18:32, 07 травня 2013
Енергетика
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Вуглевидобувні підприємства України у січні-квітні 2013 року скоротили видобуток вугілля на 5% - до 27,8 млн тонн з 29,3 млн тонн за аналогічний період 2012 року.

Про це повідомляє Профспілка працівників вугільної промисловості з посиланням на дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, видобуток вугілля у квітні 2013 року порівняно з попереднім місяцем скоротився до 6,682 млн тонн з 7,1 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, вуглевидобувні підприємства України за підсумками 2012 року збільшили видобуток вугілля порівняно з 2011 роком на 4,75% - до 85,745 млн тонн з 81,859 млн тонн.

Президент Віктор Янукович 1 березня 2013 року під час прес-конференції заявив, що для забезпечення паливного балансу країни Україні необхідно щорічно видобувати 100-105 млн тонн вугілля.

В останні два роки Україна декларує перехід на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і плани з його часткового заміщення вітчизняним вугіллям.

Наприкінці 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» залучила у Державного банку розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) кредит на суму 3,656 млрд доларів на 19 років для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

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