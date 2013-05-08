Нафта дешевшає в очікуванні публікації статданих про запаси пального у США

На світових торгах у вівторок, 7 травня, ціни на нафту знизилися в очікуванні публікації статданих про запаси пального в США.

Зокрема, ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent впала на 1,06 долара - до 104,40 долара за барель.

Вартість червневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,54 долара - до 95,62 долара за барель, передає Bloomberg.

Аналітики очікують збільшення запасів через збереження слабкого попиту. За даними Міністерства енергетики, попит на пальне в США упав на 3,8% - до 8,42 мільйона барелів на добу - за тиждень, що завершився 26 квітня.

Збільшення обсягів видобутку Саудівською Аравією - найбільшим у світі експортером сировини - також негативно впливає на ціни. У квітні видобуток досяг 9,32 мільйона барелів на добу, що на 180 тисяч барелів на добу перевищує показник за березень. Таким чином, статдані виявилися найвищими з листопада минулого року.