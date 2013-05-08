«Укренерго» 15 травня виставить на аукціон доступ до перетину потужністю 3,1 ГВт

Національна енергетична компанія «Укренерго» 15 травня виставить на аукціон з експорту електроенергії доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину потужністю 3,1 ГВт.

Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, доступ до 3,1 ГВт пропускної спроможності міждержавного перетину за чотирма напрямками розбитий на 15 лотів, нерівних за потужністю передачі і періоду поставок.

Зокрема, на торги будуть виставлені сім лотів потужністю 2,35 ГВт з доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямку Росії, чотири лоти загальним обсягом 0,4 ГВт в напрямку Білорусі, чотири лоти загальною потужністю 0,35 ГВт в напрямку Молдавської енергосистеми.

Заявки претендентів на участь в аукціоні приймаються в центральному офісі "Укренерго" до 16:00 14 травня.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), своєю постановою №1450 від 8 листопада 2012 року затвердила нову редакцію порядку проведення аукціонів з доступу до пропускної спроможності ЛЕП для експорту електроенергії, яка передбачає зміну формули розрахунку гарантійного внеску та його збільшення в 12 разів.

Новий порядок також передбачає розширення вимог до учасника аукціону, який повинен не тільки мати вже укладений договір з оптовим постачальником електроенергії України для її експорту, а й узгодити його з "Укренерго".

З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

Основна частина перетину в напрямку Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, а також частина молдавської та білоруської пропускної спроможності на торгах не представлені, оскільки були викуплені найбільшим приватним енергохолдингом України ДТЕК, контрольованим бізнесменом Рінатом Ахметовим, на річному аукціоні 21 листопада 2012 року.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.