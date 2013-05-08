«Енергоатом» має намір залучити кредит на 390 млн грн терміном на один рік

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, має намір залучити кредитну лінію на суму 390 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія має намір залучити кредитну лінію строком на один рік.

Кінцевий термін подачі заявок на участь у тендерах і розкриття пропозицій – 5 червня 2013 року.

Цільове призначення запланованих до залучення кредитних ресурсів у тендерній документації не вказано.

Як раніше повідомляв УНІАН, чистий збиток «Енергоатома» за підсумками 2012 року становив 2,73 млрд грн, тоді як 2011 рік компанія завершила з чистим прибутком у 2,38 млрд грн.

Станом на 31 грудня 2012 року, довгострокові зобов'язання “Енергоатома” зросли до 27,597 млрд грн із 7,437 млрд грн станом на початок 2012 року. Поточні зобов'язання компанії на кінець 2012 року становили 7,394 млрд грн, що на 5,3% більше, ніж на 31 грудня 2011 року.

Собівартість реалізовуваної продукції за 2012 рік збільшилася порівняно з 2011 роком до 18,252 млрд грн із 11,596 млрд грн.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.