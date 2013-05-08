Арбузов сподівається, що парламент дозволить оренду ГТС

Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов сподівається, що Верховна Рада прийме поданий урядом законопроект, яким фактично скасовується заборона на оренду газотранспортної системи.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання агентства УНІАН, після відвідання народного меморіалу в пам’ять про загиблих під час Великої Вітчизняної війни в селі Мриги (Конча-Заспа).

“Я сподіваюся, що у Верховній Раді буде єдність ухвалення рішення. Я сподіваюся, що найближчим часом усі закони, які подав уряд, будуть прийняті”, - сказав Арбузов.

Також він підкреслив, що цей законопроект необхідно було внести для продовження реформування НАК “Нафтогаз України”.

“Це необхідно було зробити для того, щоб продовжити реформування цієї галузі. І цей крок продиктовано побажаннями Європейського Союзу, щоб навести порядок у цій галузі”, - сказав Арбузов.

Також він зазначив, що законопроект розроблявся не під вимоги Росії чи Євросоюзу. "Мова не йде про те, що цей закон приймається під когось. Цей закон приймається в принципі. Якщо закон буде прийнятий, і будуть розвиватися подальші події - всі охочі бачитимуть, як це все відбувається. Тут немає жодної проблеми ні з Євросоюзом, ні з Росією ", - сказав Арбузов, відповідаючи на запитання, яким чином ухвалення цього закону відобразиться на переговорах з Росією про зниження ціни на газ.

Нагадаємо, раніше Росія заявляла, що компромісний варіант щодо подальшого розвитку і управління українською газотранспортною системою дозволить РФ істотно знизити ціну газу для України.

Як повідомляв УНІАН, влада України не виключає можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Поки розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

14 березня Президент України Віктор Янукович висловив переконання, що Європа повинна брати участь у модернізації української газотранспортної системи. Янукович також підкреслив, що Україна повинна гарантувати Європі стабільний транзит газу, і для цього потрібно найближчим часом знайти відповідь, як Україна модернізуватиме свою ГТС.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров 19 березня заявив, що ЄС досі не продемонстрував готовність до участі в тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України. При цьому він підкреслив, що на сьогоднішній день питання щодо модернізації ГТС необхідно вирішувати в найкоротші терміни.

3 травня на брифінгу після участі в круглому столі щодо розвитку газового ринку України комісар ЄС із питань енергетики Гюнтер Еттінгер заявив, що сподівається до кінця року отримати відповіді на всі питання, що стосуються майбутнього розвитку української газотранспортної системи з тим, щоб з'явилася можливість для початку її реальної модернізації.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький 3 травня в Брюсселі на брифінгу після участі в круглому столі щодо розвитку газового ринку України пообіцяв європейським партнерам прозорість в ухваленні рішень, що стосуються розвитку газотранспортної системи. Він також зазначив, що українська сторона планує інформувати європейських партнерів із приводу всіх рішень, схвалених українським парламентом у сфері реформування газового ринку.