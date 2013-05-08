«Укртрансгаз» у 2012 році збільшив чистий прибуток майже на 10%

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, у 2012 році збільшила чистий прибуток порівняно з 2011 роком на 9,2% - до 497,3 млн грн.

Про це йдеться в корпоративному журналі компанії «Трубопровідний транспорт».

Згідно з повідомленням, чистий дохід компанії від реалізації продукції і послуг в 2012 році скоротився порівняно з 2011 роком до 16,4 млрд грн з 17,3 млрд грн.

Чистий дохід від операцій з природним газом у 2012 році становив 15,6 млрд грн, у тому числі від транзиту - 9 млрд грн, від послуг зі зберігання газу - 0,7 млрд грн, від інших послуг - 0,1 млрд грн.

Валовий прибуток «Укртрансгазу» в 2012 році збільшився порівняно з 2011 роком до 2 млрд грн з 1,353 млрд грн.

«Минулого року ми домоглися значного скорочення обсягів споживання природного газу на наші виробничі потреби. Ми скоротили на 37%. Таким чином, порівняно з 2011 роком видатки зменшилися на 1,7 млрд грн (або на 9,5%), що пов'язано зі зменшенням витрат на природний газ для технологічних потреб на 1,6 млрд грн і електроенергію - на 0,1 млрд грн», - сказано в повідомленні.

За підсумками 2012 року компанія виплатила 2,7 млрд грн податків, зборів і обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів. Заборгованість перед бюджетом у підприємства відсутня.

Обсяг капітальних вкладень у 2012 році становив 872 млн грн, що на 10% більше, ніж у 2011 році. В експлуатацію були введені основні фонди на 856 млн грн. Торік власним підрядом були виконані будівельні роботи загальною вартістю 754 млн грн.

За підсумками року компанія провела капітальний ремонт 153,9 км лінійної частини магістральних газопроводів (заміна труби), для усунення дефектів труби, виявлених після внутрішньотрубної дефектоскопії, встановлено 189 муфт.

Також у повідомленні наголошується, що відремонтовано 46 газоперекачувальних агрегатів на суму 971,3 млн грн, у тому числі на запчастини використано 851,6 млн грн. На заводах-виробниках виконано ремонти 10 газотурбінних двигунів різних типів на 49 млн грн.

Також "Укртрансгаз" планує в 2013 році спрямувати на капітальні інвестиції 1,9 млрд грн і ввести основні фонди на 2 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за підсумками 2013 прогнозується на рівні 1,7 млрд грн, у тому числі від транспортування газу планується отримати валовий прибуток 2,5 млрд грн, тоді як від послуг із зберігання газу - валовий збиток у розмірі 0,8 млрд грн.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».