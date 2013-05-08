«Енергоатом» і ТВЕЛ підписали меморандум

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором всіх діючих атомних станцій України, і паливна компанія Росатому «ТВЕЛ» підписали меморандум про спільні дії для досягнення нульового рівня відмови ядерного палива, повідомляє прес-служба "Енергоатому".

Згідно з повідомленням, цей меморандум з українського боку 7 травня 2013 року в Києві підписав виконувач обов'язків президента ДП НАЕК «Енергоатом» Віссаріон Кім, а з російської сторони - президент ВАТ «ТВЕЛ» Юрій Оленін.

Також у повідомленні наголошується, що у найближчі 2-3 дні до меморандуму приєднаються атомна електростанція «Козлодуй» (Болгарія) і чеська енергетична компанія «ЧЕЗ».

«Метою меморандуму є розробка, впровадження та контроль виконання в проектно-конструкторських організаціях, на заводах-виробниках і в експлуатуючих організаціях заходів, спрямованих на досягнення нульового рівня відмови ядерного палива», - сказано в повідомленні.

«На сьогодні вже розгорнута підготовча робота з реалізації меморандуму, створені три міжнародні робочі групи з проектування, виготовлення та експлуатації ядерного палива, проведені їхні організаційні наради (дві в Москві і одна в Чехії), підготовлені плани першочергових заходів. Очікується, що до кінця цього року до меморандуму може приєднатися і «Росенергоатом», - цитує прес-служба слова виконавчого директора з ядерної та радіаційної безпеки і науково-технічної підтримки ДП НАЕК «Енергоатом» Наталії Шумкової.

Як повідомляється в прес-релізі компанії, підсумовуючи результати зустрічі, Кім зазначив: «Підписання меморандуму аж ніяк не означає, що українські атомники ніколи не займалися питанням підвищення надійності ядерного палива, а тепер почали. Для нас ця тема завжди була актуальною, а підписання меморандуму дасть можливість освіжити сприйняття даного питання і активізувати спільну роботу з досягнення нульового рівня відмови ядерного палива».

Довідка УНІАН. ВАТ «ТВЕЛ» входить до складу держкорпорації «Росатом». ТВЕЛ об'єднує виробничі та наукові активи у сфері фабрикації ядерного палива, роздільно-субліматного комплексу, а також виробництва газових центрифуг і обладнання до них. Компанія «ТВЕЛ» є основним постачальником тепловиділяючих збірок для українських АЕС.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.