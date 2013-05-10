Ціни на нафту змінилися різноспрямовано на інформації щодо запасів сировини в США

Світові ціни на нафту в четвер, 9 травня, змінилися різноспрямовано після публікації статистики щодо запасів сировини на гуртових складах США за тиждень, повідомляє РІА «Новини».

Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil зросла на 0,13 долара - до 104,47 долара за барель. Вартість червневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,23 долара - до 96,39 долара за барель.

За даними міністерства енергетики США, комерційні запаси нафти за тиждень, що завершився 3 травня, зросли на 0,2 мільйона барелів - до 395,5 мільйона барелів, а загальні запаси бензину скоротилися на 0,4 мільйони барелів до 215,1 мільйона барелів.

Аналітики очікували набагато істотнішого збільшення запасів нафти - на 2 мільйони барелів - і скорочення запасів пального на 475 тисяч барелів.