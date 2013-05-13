Ціни на нафту в понеділок знижуються на фоні збільшення видобутку країнами ОПЕК

Світові ціни на нафту знижуються в понеділок на фоні повідомлення ОПЕК про збільшення обсягів видобутку в квітні, повідомляє Прайм.

Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на 08.50 за московським часом зменшилася на 0,64% - до 103,25 дол. за барель. Вартість червневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI скоротилася на 0,76% - до 95,31 дол за барель.

За даними ОПЕК, минулого місяця видобуток досяг 30,46 млн барелів на день проти 30,18 млн барелів на день у березні. Таким чином, обсяги видобутку виявилися максимальними з листопада минулого року. Також організація прогнозує збільшення світового споживання нафти цього року на 800 тис. барелів на день порівняно з минулим роком - до 89,7 млн барелів.

Найбільший світовий експортер нафти, Саудівська Аравія, видобула у квітні 9,27 млн барелів нафти на день, збільшивши видобуток з 9,13 млн барелів у березні.