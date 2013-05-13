Третій блок Запорізької АЕС підключено до енергомережі

У понеділок, 13 травня, о 05:08 енергоблок №3 Запорізької атомної електростанції підключено до енергомережі і розпочато навантаження відповідно до диспетчерського графіка, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, радіаційний, протипожежний і екологічний стан на ЗАЕС і прилеглій території не змінювалося і перебуває у межах чинних норм.

Нагадаємо, 1 травня енергоблок № 3 Запорізької АЕС було відключено від мережі і переведено у «гарячий» резерв.

Довідка. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні і Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у 1984 році, другий – у 1985 р., третій – у 1986 р., четвертий – у 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

Останніми роками станція генерує близько 50% всієї електроенергії, яка виробляється атомними станціями України, і понад 22% загального виробництва електроенергії в країні.