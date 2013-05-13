«Енергетична компанія України» за 4 місяці скоротила виробництво електроенергії на 11%

Енергогенеруючі компанії та електростанції НАК «Енергетична компанія України» у січні-квітні 2013 року скоротили виробництво електроенергії на 11,1% - до 20,9 млрд кВт/год з 23,5 млрд кВт/год за аналогічний період 2012 року, повідомила УНІАН прес-служба НАК «ЕКУ».

Зокрема, теплові електростанції енергогенеруючих компаній за 4 місяці цього року виробили 18,7 млрд кВт/год електроенергії, що на 10,5% менше, ніж за цей же період 2012 року.

Гідроелектростанції з початку року виробили 0,09 млрд кВт/год електроенергії, що відповідає рівневі минулого року.

Теплоелектроцентралі у січні-квітні 2013 року виробили 2,1 млрд кВт/год електроенергії, що на 16% менше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Теплоенергетичними потужностями НАК «Енергетична компанія України» з початку року відпущено 9,3 млн Гкал теплоенергії, що на 0,2 млн Гкал (2,2%) більше відпуску теплоенергії за аналогічний період 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України дозволив продаж 60,77% акцій однієї з найбільших в Україні енергопостачальних компаній - «Донбасенерго», яка входить до НАК «ЕКУ».

Наприкінці березня 2013 року «Енергетична компанія України» передала 60,77% акцій «Донбасенерго» у власність Фонду державного майна для приватизації.

НАК «Енергетична компанія України» є акціонером 20 ВАТ паливно-енергетичного комплексу, що виробляють та постачають електроенергію, що становить 38,1% від загального виробітку електроенергії Об'єднаної енергосистеми України.

До статутного капіталу компанії передано державні пакети акцій 4 енергогенеруючих, 14 енергопостачальних та 2 гідроенергогенеруючих компаній.

Основу теплової енергетики становлять 4 акціонерні енергогенеруючі компанії («Дніпроенерго», «Донбасенерго», «Західенерго», «Центренерго»), які об'єднують 11 електростанцій з блочними агрегатами одиничною потужністю від 150 до 800 МВт. Загальна потужність блочних ТЕС - 23 115 МВт, що становить 43,4% від встановленої потужності електростанцій України.