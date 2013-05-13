Імпортований до України газ у квітні подешевшав до 415,12 дол.

Середня ціна на імпортний газ для України у квітні 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,36% - до 415,12 дол. за 1 тис. куб. м з 416,6 дол. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з повідомленням міністерства, 415,12 дол. за 1 тис. кубометрів - це середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України.

Як повідомляв УНІАН,середня митна ціна на імпортний газ для України у березні 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,74% - до 416,6 дол. за 1 тис. куб. м з 419,7 дол. за 1 тис. куб. м.

У лютому Україна істотно скоротила закупівлю газу у Російській Федерації, у результаті чого розмір оплати за газ істотно скоротився - до 162 млн. дол., тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол. У березні цього року Україна скоротила закупівлі газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

Нагадаємо, що згідно з рамковою угодою, максимальний обсяг газу, який може бути поставлений до України німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading, становить 10 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу для України становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 дол.